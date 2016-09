Megagalerii: Kings of Kings World GP 2016 Saku Suurhallis

King of Kings sõdalane Markko Moisar: ringi lähen võitma

Markko Moisar sai täna esimest korda poksijate kaalumisele tulla nii, et tal on väga hea olla, ta sai isegi nautida hommikukohvi ja sööki. Teisi kaalu saajaid jälgides märkas ta King of Kings pressikonverentsil küll ärevust ning seda, kuidas nad annaks kõik ühe hea söögi eest, ja ta mõistab neid täielikult. Ringi läheb ta kindla plaaniga võita, sest võitja saab minna tiitlimatšile ja tema tahab olla see, kes sinna läheb!