Harju maakohus kuulutas augustikuus välja Tallinna ühe kuumima kontserdipaiga Rock Cafe omanikfirma pankroti. Nüüd aga on märke sellest, et legendaarne koht avatakse taas!

Värskelt loodud lehel Facebookis on näha, et 18.novembril toimub Metsatöllu kontsert ning üritusi on tulemas veelgi.

GusGus esines Rock Cafe's / Sven Tupits

Pane oma like Rock Cafe Facebooki lehele SIIN. Rohkem infot lubavad peopaiga vedajad uuel nädalal.